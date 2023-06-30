Новый «Крузак» для американцев может выглядеть так: первые изображения

Несколько дней назад стало известно о том, что Toyota готовится вернуть в свою модельную линейку в США и Канаде модели Land Cruiser, поставки которых прекратились несколько лет назад. Причем воскрешение «Крузака» на североамериканском рынке должно оказаться эпохальным, поскольку японцы пообещали им собственный вариант Land Cruiser Prado нового поколения.

Утверждается, что это будет автомобиль, дизайну которого предстоит отличаться от глобального внедорожника. Дебют последнего, напомним, запланирован на конец 2023 года.

Предполагается, что собственный вариант «Прадо» для США и Канады получит ряд ретро-мотивов, как и представленный несколько недель назад Lexus GX нового поколения, а также более компактные размеры и внедорожные характеристики нежели модель для других рынков.

Как видно на опубликованных независимыми дизайнерами издания «MotorTrend» изображениях, спецверсии Prado следующего поколения для Америки может достаться кардинально новый экстерьер с полностью пересмотренной передней частью, где появится вентилируемый капот, широкая радиаторная решетка, иной бампер с защитной пластиной снизу, а также С-образные блоки дневных ходовых огней, обрамляющие трехствольную головную оптику.

По бокам такого внедорожника могут установить пороги для более удобного доступа в салон, а также обуть его в «зубастые» покрышки, попутно дополнив картину обвесом из неокрашенного пластика и совершенно новыми задними фонарями.

Предполагается, что техническая часть американского «Прадо» и его глобальной версии будут одинаковыми. Автомобили построят на платформе TNGA-F, которая ранее использовалась для таких моделей как Land Cruiser 300 и Lexus GX 2023. В качестве силовой установки в них выступит гибридный агрегат с турбонаддувом на 326 л.с. и 630 Нм., как в последней Toyota Tacoma.

Премьера «мирового» Land Cruiser Prado запланирована на осень этого года. Когда будет представлен североамериканский вариант этой модели пока не уточняется.