В Россию приехала бюджетная иномарка: она как минимум в одном лучше Lada Granta

Автомобильная отрасль в последние годы переживает мягко скажем не самые лучшие времена. Цены идут вверх и, похоже, не спешат останавливаться, а за условный миллион рублей купить что-то кроме Lada Granta на первичном рынке страны практически невозможно. Но есть один вариант, который может посоперничать с «вазовским» бюджетником.

Это Chevrolet Nexia. Такие автомобили раньше продавались в России, в том числе под брендом Ravon, а теперь они ввозятся параллельными импортерами без участия самого автопроизводителя.

Это седаны с 1,5-литровым 106-сильным бензиновым «атмосферником». Их длина составляет 4330 мм, а колесная база равна 2480 мм, что совсем немного превосходит эти же параметры в случае с Lada Granta.

Но главное преимущество Nexia перед «вазовским» бюджетником заключается даже не в этом, а в том, что у этого «Шевроле» имеется то, чего у «Гранты» сейчас нет и еще долго не будет. Речь идет об автоматической трансмиссии.

В случае с Chevrolet это классический 6-диапазонный гидротрансформатор, тогда как самая дешевая Lada комплектуется только 5-ступенчатой МКПП. Возвращение в линейку Granta «автомата» хоть и запланировано, но произойдет это не раньше следующего года.

Что касается цен, то параллельно импортированные «Нексии» с АКПП, разумеется, стоят немного дороже своих российских конкурентов с безальтернативной «механикой». За машины 2023 года выпуска дилеры просят от 1 миллиона 179 тысяч 900 рублей.