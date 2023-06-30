Тюнеры превратили Lamborghini Urus в бронзовый суперкроссовер

Ателье Mansory всегда стремилось превзойти конкурентов нестандартным видом тюнинга, но конкретно этот проект выделяется даже на фоне всех остальных . В его основе лежит итальянский суперкроссовер Lamborghini Urus, который переделали в бронзовый автомобиль.

Машина получила название Mansory Venatus и представляет собой выкрашенный в цвет Bronzo Zenas автомобиль с множеством дополнительных визуальных доработок. В их числе: новый вентилируемый капот, другой бампер с агрессивным сплиттером, иные крылья, боковые юбки, а также пересмотренный задний диффузор с установленным по центру трехствольным выхлопом.

Вся машина, включая даже ее колесные диски, окрашена в зловещий бронзовый оттенок. По задумке авторов, этот цвет должен неплохо контрастировать с белым оформлением салона.

Внутри Mansory Venatus получил рулевое колесо с ободом, выполненным из углеволокна, а также многочисленные эмблемы марки и черную акцентную строчку.

Улучшению подвергся не только внешний и внутренний вид кроссовера, но и его техническая сторона. Тюнерам удалось увеличить отдачу стандартного 4-литрового V8 с турбонаддувом Urus с 660 до 887 лошадиных сил.

Как заявляют авторы проекта, благодаря этому обстоятельству с места до первой «сотни» Mansory Venatus разгоняется всего за 2,9-секунды, что на 0,7-секунды быстрее, чем это делает стоковый кроссовер. Максимальная скорость машины превышает отметку в 320 километров в час.

Какими оказались затраты на превращение обычного Urus в бронзовый суперкроссовер не уточняется.