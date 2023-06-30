Индийская Tata обновит кроссовер на базе Land Rover: подробности

Автопроизводитель из Индии Tata Motors представил первый кроссовер, построенный на платформе D8 от Jaguar Land Rover, в 2018 году. С тех пор у модели, которая получила название Harrier, появилась удлиненная модификация, а теперь подходит время планового рестайлинга базового «паркетника».

Предполагается, что с модернизацией один из самых популярных автомобилей Tata Motors получит в значительной степени пересмотренный внешний облик с более современной передней и задней частями кузова, а также обзаведется как минимум одним новым мотором. В качестве него называют полуторалитровый турбобензиновый агрегат с непосредственным впрыском.

Премьера этого агрегата состоялась на автосалоне Auto Expo 2023. Новый двигатель выделяется своей алюминиевой конструкцией, которая предполагает улучшенные характеристики и повышенную топливную экономичность по отношению к текущей линейке двигателей Tata.

Мотор сможет похвастать наличием таких технологий, как двойное независимое фазирование кулачков, регулируемый маслонасос и встроенный выпускной коллектор для каждого из цилиндров. А турбокомпрессор с изменяемой геометрией и водяным охлаждением, в свою очередь, позволит добиться более высокого крутящего момента в низком диапазоне оборотов.

Пиковая мощность нового двигателя, который собираются установить под капот Harrier, составит 170 лошадиных сил и 280 Нм.

Среди других новшеств, которые ожидают обновленный кроссовер Tata, индийские СМИ называют появление у него более современной мультимедийной системы с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем, а также водительских ассистентов (ADAS).

В продажу рестайлинговый Harrier поступит в октябре 2023 года.