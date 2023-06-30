Subaru выпустит «внедорожную» версию Levorg STI/WRX Sportwagon: первые изображения

В начале этого года Subaru представила «заряженную» версию модели Levorg, которая в самой Японии получила название Levorg STI, а на других рынках обзавелась именем WRX Sportwagon. Теперь же, если верить сообщениям СМИ из «страны восходящего солнца», компания готовит «внедорожную» версию этого универсала.

Судя по первым рендерным изображениям, опубликованным изданием «BestCar», главным отличием «приподнятого» Levorg STI или WRX Sportwagon от простых универсалов станет увеличенный дорожный просвет (до 200 мм), а также наличие пластикового обвеса по периметру кузова, полностью лишенного окраса.

Кроме того, у такой пятидверки будет другой бампер, появятся черные рейлинги на крыше, а дополнит общую картину слегка пересмотренная светотехника.

Вместе с тем, инсайдеры из Японии утверждают, что Subaru собирается отказаться от своего 1,8-литрового оппозитного 4-цилиндрового «наддувного» мотора, но его преемник пока не называется.

Сроки дебюта новинки не раскрываются, но ходят слухи, что «внедорожный» Levorg STI/WRX Sportback представят уже 25 октября в рамках выставки Japan Mobility Show 2023.