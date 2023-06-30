Редкий полноприводный минивэн «АвтоВАЗа» превратили в грозу бездорожья

«АвтоВАЗ» начал разработку этой модели в 1996 году, а спустя несколько лет запустил ее мелкосерийное производство. Автомобиль продержался на конвейере до 2006 года, став знаковым проектом в истории российского автопрома.

Один из экземпляров минивэна ВАЗ-2120 «Надежда» недавно выставили на продажу в России. Причем им оказался не простой вэн, а доработанный до состояния, позволяющего на нем штурмовать бездорожье.

Автомобиль 2005 года выпуска с пробегом 190 тысяч километров оснащен стандартным 1,8-литровым двигателем мощностью 80 лошадиных сил, связку которому составляет система полного привода и «механика».

Для того, чтобы соответствовать статусу «вездехода», «Надежде» добавили силовые бамперы и пороги, блокировки, а также большие колеса, обутые в «зубастую» резину.

Кроме того, машина пережила лифт подвески с переносом моста, а также обзавелась задними дисковыми тормозами, стальной защитой картера, камерой заднего вида, фаркопом и кастомным выхлопом.

Кузов автомобиля обработан сверхпрочным защитным покрытием Raptor, разработанным специально для кузовов внедорожников, грузовиков и пикапов.

За подготовленный к Off-Road минивэн ВАЗ-2120 «Надежда», находящийся в Ростове-на-Дону, его владелец просит 399 тысяч 999 рублей.