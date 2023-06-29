Новая Toyota GR86 избавится от оков Subaru: первые изображения и подробности

Свежие слухи из Японии говорят о том, что Toyota разработает следующее поколение своего заднеприводного купе GR86 самостоятельно, без участия Subaru. Таким образом, автопроизводитель откажется от оппозитного мотора, поставляемого ее инженерным партнером.

Напомним, как Toyota GR86, так и Subaru BRZ фактически являются одной и той же моделью. Из оригинальных деталей у первой был только другой передний бампер, решетка радиатора и соответствующие эмблемы на кузове.

Одной из главных претензий к такой Toyota со стороны покупателей стало отсутствие у нее варианта с турбонаддувом, вместо которого компания была вынуждена использовать «субаровский» 2,4-литровый атмосферный оппозитник. Но, похоже, Toyota готова ответить на эту критику.

Как пишет японский журнал «Magazine X», а также их коллеги с портала «Best Car», Toyota GR86 следующей генерации позаимствует силовую установку не у Subaru, а у своих родственников из модельной линейки GR – Yaris и Corolla.

Вместе с ней автомобиль получит новый дизайн, а также другую платформу. В качестве одного из вариантов называют «тележку» Lexus IS.

Другие подробности о проекте пока остаются засекреченными. Со сроками дебюта также ничего неизвестно. Одни источники утверждают, что машина появится не раньше 2025 года, тогда как другие пишут и вовсе о 2028-м году.