В Россию привезли китайский «Фольксваген Жук» в современном формате

Владельцем бренда, занимающегося выпуском таких машин, является концерн Great Wall Motors. В 2021 году «поднебесный» автогигант пополнил линейку моделей марки Ora новым автомобилем с забавным названием Punk Cat, который сразу же окрестили «китайским Жуком» за визуальное сходство с легендарным автомобилем VW. С недавних пор его начали поставлять по параллельному импорту в Россию.

Как стало известно Daily-Motor.Ru от нескольких российских дилеров, занимающихся ввозом машин из Китая, на наш рынок поступают 5-дверки Ora Punk Cat 2023 года выпуска.

Это автомобили, которые приводятся в движение безальтернативным электромотором. Его максимальная отдача равна 299 лошадиным силам. Привод – передний. Благодаря емкой тяговой батарее можно рассчитывать на запас хода более 500 километров.

Длина машины составляет 4749 мм, ширина – 1989 мм, высота – 1725 мм, а размер колесной базы равен 2915 мм. Таким образом, китайский аналог «Жука» гораздо крупнее оригинала от VW, а его снаряженная масса составляет целых 2245 кг.

Что касается цены, то за электромобиль с ретро-дизайном, но с современным оснащением, импортеры этой модели в Россию просят ни много ни мало 4 миллиона рублей.