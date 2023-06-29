В Россию привезли необычный 5-метровый кроссовер BMW

Российский авторынок пополнился очередным кроссовером BMW, но не простым, а полностью электрическим. Параллельные импортеры начали ввозить в РФ «паркетники» iX, представляющие собой чистые электрокары. Их поставки ведутся из Германии, Австрии и Голландии.

Выпуск iX стартовал в 2021 году. Его длина составляет почти 5 метров, а размер колесной базы равен 3 метрам. В салоне может разместиться до пяти человек. Объем багажного отделения – 500 литров, но если сложить спинки заднего ряда, то можно увеличить этот показатель до 1750 литров.

Уникальность этого автомобиля BMW заключается в том, что он стал первой моделью в линейке баварского автопроизводителя, которая была построена на чисто «электрической» платформе.

В Россию поступают iX 2023 года выпуска в двух вариантах – мощностью 326 лошадиных сил и 523 л.с. Привод в обеих версиях – полный. В самом производительном исполнении можно рассчитывать на запас хода в 630 километров, а также на разгон с места до 100 км/ч всего за 4,6-секунды.

Цены на BMW iX зависят от версии и стартуют с отметки в 9 миллионов рублей и доходят до суммы в 16 миллионов рублей.