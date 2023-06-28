Самая маленькая и дешевая Tesla: первые изображения и новые подробности

Американский автомобильный гигант Tesla планирует расширение своей модельной линейки более бюджетным автомобилем, чем Model 3. Предполагается, что новинка получит название Model 2 и дебютирует в ближайшие несколько лет. В качестве цены для нее называют сумму примерно в 25 тысяч долларов (2 миллиона 150 тысяч рублей по нынешнему курсу).

Как будет выглядеть такой электромобиль пока остается только догадываться, но недавно в Сети появился один из вариантов дизайна машины, основанный на недавно слитом в интернет тизере (изображение ниже).

Судя по рендерам, опубликованным в австралийском журнале «Drive», Model 2 будет представлять собой хэтчбек с классическим для Tesla плавным дизайном, обеспечивающим оптимальные аэродинамические характеристики.

Техническая сторона проекта, разумеется, сейчас засекречена, но есть основания полагать, что «двойка» обзаведется тяговым аккумулятором емкостью 53 кВт/ч. Несмотря на уменьшенные размеры запас хода Model 2 с ним должен составить более 500 километров.

В батарее планируют использовать технологию литий-железо-фосфата (LFP), как в актуальном самом доступном автомобиле компании – Model 3.

Сроки официальной премьеры новинки до сих пор не определены. По слухам, идущим из Китая, до автосалонов в США Tesla Model 2 может добраться менее, чем через несколько лет, то есть в течение 2025-м года.