Итальянцы показали собственный вариант Jeep Wrangler 4Xe за 8,5 млн рублей

Итальянская компания Militem долгое время занимается выпуском люксовых и премиальных автомобилей, в основе которых лежат модели Jeep и Ram. Очередной новинкой этого бренда стал гибридный внедорожник, построенный на базе Wrangler 4Xe.

Автомобиль получил название Ferox-E. От родственного внедорожника этот итальянский гибрид отличается только полностью переработанной подвеской с новыми регулируемыми амортизаторами, торсионом и рулевыми демпферами. Кроме того, для него доступен 2-дюймовый лифт-комплект, а также 20-дюймовые колесные диски.

Внешне машина отличается от Wrangler 4Xe иной передней частью, матовой отделкой радиаторной решетки, модифицированными бамперами, а также глянцево-черными акцентами на кузове.

В салоне использовано огромное количество кожи, которая покрывает всю переднюю панель, «приборку», селектор трансмиссии и рулевое колесо. Дополняют картину накладки из углеволокна, установленные на дверных панелях и в багажнике.

Приводит в движение итальянскую новинку подзаряжаемая гибридная силовая установка от Wrangler 4Xe на 380 «сил», способная разгонять машину от нуля до 100 км/ч всего за 6,4-секунды, а также расходовать в среднем 3,5-литра топлива на 100 км.

Без учета налогов цена Militem Ferrox-E стартует с отметки в 100 тысяч долларов или 8 миллионов 500 тысяч рублей по текущему курсу. Автомобиль, как и его родственники по модельному ряду, будет продаваться исключительно в Европе.