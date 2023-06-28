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Китайский клон Jeep Wrangler, который вскоре встанет на конвейер в РФ: несколько интересных фактов

У дилеров такие внедорожники могут появиться уже в середине лета

Текст: Алексей Шмидт
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Китайская автомобильная марка BAIC, заключившая соглашение о контрактной сборке своих машин на мощностях завода «Автотор» в Калининграде, заявила о планах по запуску в производство в РФ нового рамного внедорожника.

Эта модель известна тем, что представляет собой что-то вроде внешнего аналога знаменитого американского вездехода Jeep Wrangler. 

История модели

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Дебют BJ40 датирован 2013-м годом. На первых порах это был 3-дверный вездеход, а уже впоследствии концерн Beijing начал выпуск его 5-дверной версии. 

Техническая сторона 

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Несмотря на визуальное сходство с Jeep Wrangler с точки зрения «техники» BJ40 близок не к американцу, а к немцу Mercedes-Benz G-Class. Автомобиль построен на базе рамного шасси и обладает схожими с «Гелендвагеном» характеристиками.

Двигатель для этой модели в России заявлен только один – это 2-литровый «наддувный» бензиновый агрегат, выдающий 225 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента. Связку ему составит 8-скоростная автоматическая трансмиссия.

Сроки премьеры 

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Выпуск BAIC BJ40 на «Автоторе» планируется начать в июле этого года. Примерно в эти же сроки состоится премьера машины и начнутся ее «живые» продажи.

Цены и комплектации

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Сколько будет стоить «поднебесный» аналог Jeep Wrangler в России уже известно. За него собираются просить от 3 миллионов 759 тысяч рублей. Выбор комплектаций ограничат лишь одной версией под названием Flagship. 

Источник:Daily-Motor.Ru
Фото:BAIC

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