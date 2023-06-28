В Россию привезли самый качественный автомобиль в 2023 году

Несмотря на то, что основной поток автомобилей по параллельному импорту идет в Россию из Китая и ряда соседних стран, некоторым компаниям удается ввозить в страну ряд моделей и из США. Одной из них является седан Nissan, который был назван американцами самым качественным автомобилем в 2023 году.

Речь идет о 4-дверке Maxima. Автомобиль доживает свой срок и вскоре покинет модельную линейку Nissan, но еще какое-то время будет оставаться в продаже в США.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, в Россию ввезли небольшую партию автомобилей Nissan Maxima 2023 года выпуска. Их оснащение включает в себя 3,5-литровый бензиновый атмосферный мотор V6, выдающий 304 лошадиные силы. В качестве трансмиссии используется бесступенчатый вариатор, а привод может быть только передним.

Но если в США за этот седан просят от 38 тысяч долларов (3,2 миллиона рублей), то у нас 4-дверка оценена на 1,2 миллиона дороже и стоит 4,4 млн рублей.

Что интересно, согласно недавнему исследованию, проведенному американским аналитическим агентством J.D.Power, именно Nissan Maxima является самым качественным автомобилем в 2023 году.

Авторитетное издание провело опрос среди почти 100 тысяч владельцев машин в стране, которые приобрели или арендовали авто 2023 модельного года. В итоге на долю этой модели «Ниссан» пришлось наименьшее количество проблем среди всех представленных в США автомобилей.