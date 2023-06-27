В России появился новый кроссовер Volkswagen

Компания Volkswagen покинула российский рынок еще в прошлом году, однако большинство ее автомобилей продолжает поступать к нам по параллельному импорту. Но если «Тигуанами» и «Пассатами» в РФ сейчас никого не удивить, то этот кроссовер является крайне интересной новинкой немецкой марки.

Дело в том, что с 2019 года название Jetta применяется не только к седану Volkswagen, но и к отдельной марке, которая изначально создавалась специально для рынка Китая. Выпуском таких машин в КНР занимается совместный завод VW и местного автопроизводителя FAW.

В прошлом году в Россию начали поступать седаны Jetta VA3 и компактные кроссоверы VS5, формально являющиеся копиями Skoda Rapid/VW Polo и Skoda Karoq соответственно, а теперь к нам приехал кроссовер, который называют аналогом Skoda Kodiaq. Его имя Jetta VS7.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, проанализировав предложения дилеров, до России большие кроссоверы Jetta добираются благодаря параллельному импорту.

Это машины 2023 года выпуска с 1,4-литровым бензиновым турбомотором, выдающим 150 лошадиных сил. Трансмиссия – 6-ступенчатый «автомат», но в Китае у модели есть еще и 5-скоростная «механика».

Привод этой модели – только передний. Полный у жителей «Поднебесной» популярностью не пользуется, а значит выпускать такие машины не имеет никакого финансового смысла.

Длина «семерки» составляет 4624 мм, а размер колесной базы равен 2730 мм, что примерно сопоставимо с Kodiaq. Впрочем, в отличие от своего родственника в лице Skoda, кроссовер Jetta может быть строго 5-местным.

Его оснащение включает в себя: цифровую комбинацию приборов, сенсорный дисплей мультимедийной системы, 2-зонный климат-контроль, датчики света и дождя, камеру заднего вида и многое другое.

Цены на ввезенные «серыми» дилерами Jetta VS7 в России начинаются с отметки в 1 миллион 900 тысяч рублей.