Самый мощный кроссовер BMW разбили в попытке побить рекорд Lamborghini (фото)

Вчера стартовал 101-й подъем на гору Пайкс-Пик – мероприятие, на которое собираются сотни участников со всего мира. Одним из них был главный инструктор школы вождения BMW Performance Мэтт Маллинз, севший за руль BMW XM Label Red, чтобы попытаться побить рекорд в категории самых быстрых серийных кроссоверов.

К сожалению, в итоге эта задача как для пилота, так и для самой машины оказалась невыполнимой.

На данный момент точной информации о том, что произошло и когда именно, нет. Но, как видно на кадрах, кроссоверу был нанесен серьезный урон спереди справа.

К счастью, водитель остался невредим, а о других пострадавших на данный момент не сообщается.

Напомним, рекорд набора высоты для кроссоверов в настоящее время принадлежит Lamborghini Urus Performante, которому удалось пройти дистанцию за 10 минут 32,06 секунды.

BMW попыталась побить рекорд со своим XM Label Red, который на 72 л.с. мощнее итальянца, но и весит больше. Сдаваться после этой неудачи баварцы не намерены и готовы выставить еще один BMW XM на эту гонку в следующем году.