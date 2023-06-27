ДомойАвтоновости сегодняСамый мощный кроссовер BMW разбили в попытке побить рекорд Lamborghini (фото)

Самый мощный кроссовер BMW разбили в попытке побить рекорд Lamborghini (фото)

Баварский вседорожник вернулся с дистанции на эвакуаторе с полностью разбитой передней частью 

Текст: Алиса Шашкова
download

Вчера стартовал 101-й подъем на гору Пайкс-Пик – мероприятие, на которое собираются сотни участников со всего мира. Одним из них был главный инструктор школы вождения BMW Performance Мэтт Маллинз, севший за руль BMW XM Label Red, чтобы попытаться побить рекорд в категории самых быстрых серийных кроссоверов. 

К сожалению, в итоге эта задача как для пилота, так и для самой машины оказалась невыполнимой.

1151665

На данный момент точной информации о том, что произошло и когда именно, нет. Но, как видно на кадрах, кроссоверу был нанесен серьезный урон спереди справа. 

К счастью, водитель остался невредим, а о других пострадавших на данный момент не сообщается.

1151669

Напомним, рекорд набора высоты для кроссоверов в настоящее время принадлежит Lamborghini Urus Performante, которому удалось пройти дистанцию за 10 минут 32,06 секунды. 

BMW попыталась побить рекорд со своим XM Label Red, который на 72 л.с. мощнее итальянца, но и весит больше. Сдаваться после этой неудачи баварцы не намерены и готовы выставить еще один BMW XM на эту гонку в следующем году. 

Источник:Bmwblog

Интересное по теме:

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+