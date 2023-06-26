До России добрался 3-рядный компактвэн Kia на базе Seltos

Премьера этой бюджетной модели Kia состоялась в 2021 году, а первым рынком стала Индия. Спустя полгода компактный минивэн с кроссоверными задатками доехал до стран Южной Америки, Африки и Юго-Восточной Азии, а теперь он стал доступен и в России.

Речь идет о Kia Carens. Редакция Daily-Motor.Ru в ходе мониторинга предложений «серых» дилеров, занимающихся поставками машин из-за границы в Россию по параллельному импорту, обнаружила как минимум несколько объявлений о продаже таких «приподнятых» минивэнов (их клиренс равен 190 мм).

Напомним, по сути Kia Carens представляет собой собственный вариант толкования кроссовера Kia Seltos. У автомобилей одинаковая платформа и большинство деталей, но разница заключается в размере колесной базы. Если у «Селтоса» этот показатель равен 2630 мм, то у производного от него компактвэна расстояние между осями составляет 2780 мм.

Выделенное дополнительное пространство отведено для установки сидений третьего ряда.

В Россию привезли кроссвэны Carens с полуторалитровым дизельным мотором, выдающим 115 лошадиных сил. Связку ему составляет автоматическая трансмиссия и передний привод. Для россиян оказались доступны как варианты с 6-местным, так и 7-местным салонами.

Несмотря на то, что в странах, откуда Kia Carens поступают в Россию, они стоят примерно 1,5 – 2,2 миллиона рублей по текущему курсу, на нашем рынке этот трёхрядный автомобиль оценен в 3 миллиона 400 и 3 миллиона 575 тысяч рублей за машины 2022 и 2023 года выпуска соответственно.