Toyota показала второе поколение кроссовера, который почти не ломается

Модель C-HR появилась в линейке японского автопроизводителя Toyota в 2016 году, оказавшись одним из самых рискованных экспериментов компании за последнее время. Несмотря на опасения машина была встречена вполне неплохо. И по большей части благодаря своей надежности. Согласно оценке «J.D.Power», именно C-HR является кроссовером, на который в 2023 году жалуется наименьшее количество владельцев.

С момента дебюта машины прошло почти семь лет и C-HR сменил поколение. Модернизация привнесла в дизайн автомобиля ряд новых деталей, но его форм-фактор остался неизменным.

Зато отныне у C-HR полноценная двуцветная схема окраса кузова, а также скрытые дверные ручки (у моделей Toyota такое впервые). Сзади нет традиционных шильдиков – их заменяет светящаяся надпись Toyota C-HR.

Кроссовер сохранил прежнюю архитектуру GA-C, так что расстояние между его осями не изменилось, чего не скажешь о длине, сократившейся на 25 мм (до 4360 мм) и ширине, прибавившей 35 мм (до 1830 мм).

В салоне автомобиля, начиная с базовой комплектации, будет установлена цифровая комбинация приборов с экраном диагональю 12,3-дюйма, а также мультимедийная система Smart Connect (на выбор будут 8- и 12,3-дюймовые тачскрины).

В Европе продавать новый C-HR собираются исключительно в гибридных версиях. Начальное исполнение получит систему на базе 1,8-литрового бензинового атмосферного мотора мощностью 98 лошадиных сил и 142 Нм, связку которому составит тяговый электрический двигатель на 94 л.с. и 185 Нм. Максимальная мощность тандема составит 140 «сил».

Остальные модификации будут работать с оглядкой на 2-литровый «атмосферник», выдающий 152 л.с. и 190 Нм. Пиковая отдача этой версии составит 198 л.с., а привод можно будет выбрать как передний, так и полный. В самой «топовой» версии максимальная мощность системы будет равна 223 л.с.

Производством нового C-HR займется предприятие «Тойоты» в Турции. В продажу в Европе кроссовер поступит в начале следующего года.