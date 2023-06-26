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На продажу выставили редкий рамный вездеход, созданный из «девятки» и «Нивы»

За машину 2002 года выпуска просят 430 тысяч рублей

Текст: Алексей Шмидт
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Уникальность этого автомобиля заключается в том, что он совмещает в себе две кардинально разные модели, одна из которых является полностью легковой, а вторая – исключительно внедорожной. Речь идет о ВАЗ «Тарзан», мелкосерийной сборкой которого в свое время занималась тольяттинская фирма «Лада-Консул». Одну из таких машин недавно выставили на продажу в Мурманской области.

Совмещающий в себе кузов от ВАЗ-2109 и техническую часть, заимствованную у внедорожника «Нива» автомобиль – является очень редким, особенно в том состоянии, в котором его собираются реализовать на одном из самых крупных отечественных классифайдов:

«Отдам любимую игрушку в заботливые руки. ВАЗ-210934 «Тарзан» – это рамный, полноприводный, с блокировками и «понижайками», с независимой подвеской и дисковыми тормозами вкруг. Автомобиль заводского исполнения! Не гаражный конструктор и не самопал…».

Владелец машины 2002 года выпуска утверждает, что она находится в полностью исправном состоянии, а ее 1,9-литровый дизельный двигатель Peugeot недавно пережил капитальный ремонт.

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Внешне от оригинального «Тарзана» этот внедорожник отличает ряд доработок, включая специальный окрас, оптику, кастомный выхлоп, выведенный вбок, а также массивный спойлер, установленный в нижней части крышки багажника. 

За свой автомобиль продавец собирается выручить 430 тысяч рублей, но готов на разумный торг.

Источник:Авито

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