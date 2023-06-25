Тюнеры из Mansory доработали очень быстрый кроссовер Lamborghini Urus

Компания Mansory выпускает тюнинг-комплекты для кроссоверов Lamborghini Urus на протяжении последних нескольких лет, но новый проект этого ателье оказался на уровень выше всех остальных.

Итальянскому вседорожнику, обладающему выдающимися мощностными и скоростными характеристиками достались многочисленные детали кузова, выполненные из углеволокна.

Обвес включил в себя агрессивный сплиттер спереди, вентиляционные отверстия в передних крыльях, новый капот, спортивные боковые юбки, другой диффузор, расширители колесных арок и пару антикрыльев сзади (над и под стеклом пятой двери).

Новые легкосплавные колесные диски выполнили в том же черном цвете из кованого карбона, а дополнили картину оранжевые полосы.

Не обошли переделки и салон кроссовера, где использовалась та же цветовая гамма, что и на новых деталях снаружи. Оранжевую отделку было решено разбавить белыми вставками, а также дополнить логотипами с названиями ателье.

Суперкроссовер Lamborghini обладает мощностью 641 л.с. и 850 Нм, но в Mansory удалось улучшить эти показатели до 868 л.с. и 1100 Нм. Согласно заявлению компании, «прокачанный» кроссовер способен разгоняться с места до первой «сотни» всего за 3 секунды, что на 0,6-секунды быстрее, чем делает его «стоковая» версия.

Максимальная скорость также стала выше, увеличившись на 15 км/ч до 320 километров в час.

Во сколько обойдется доработка Urus покупателю такого пакета не уточняется. Конечную цену модернизации тюнеры готовы обсуждать только лично с потенциальным клиентом.