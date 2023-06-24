Полностью новая Lada Niva-3 всё-таки будет, но не та, что планировалась с Renault

Компания «АвтоВАЗ» при сотрудничестве с концерном Renault долгое время работали над проектом абсолютно новой Lada Niva, которую собирались построить на платформе CMF B-LS. Проект довели практически до предфинальной стадии, но в конечном счете закрыли из-за недостатка ресурсов после ухода французов.

Впрочем, похоже, новой «Ниве» всё же суждено увидеть свет. Вот только это будет далеко не та Niva-3, что планировалась изначально.

Как пишет инсайдерский паблик «Автопоток» со ссылкой на собственный источник, идея выпуска Lada Niva-3 никуда не делась, поскольку после 2030 года компании нужно будет думать, чем заменить к этому времени слишком устаревшие Niva Legend и Niva Travel.

По информации журналистов, проект по разработке нового перспективного внедорожника на «АвтоВАЗе» уже открыт, но пока это стартовая стадия:

«Еще даже не утверждены габариты. Машина, которую делали вместе с французами на базе Duster, получилась довольно крупной. Сейчас же в Тольятти склоняются к размерности чуть больше нынешней Niva Travel».

Напомним, предполагалось, что проект нового поколения Lada Niva, разрабатываемый при участии Renault, будет готов к концу 2024 года. Вместе с ней готовился увеличенный вариант этого внедорожника под именем Grand Niva, но его премьера должна была состояться не раньше середины 2025 года.