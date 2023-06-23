Новая Lada Vesta за 1,5 млн рублей сломалась на следующий день после покупки

Несмотря на то, что в прошлом году дилеры уже продавали новую Lada Vesta NG, официальный старт реализации этой модели с импортозамещенными компонентами стартовал только в начале этого месяца. И практически сразу же возникли проблемы.

Как пишет сообщество «Avtograd News» в социальной сети «VK», часто владеющее инсайдерской информацией, как минимум один из владельцев новой Vesta NG был вынужден обратиться в сервис уже на следующий день после приобретения своего автомобиля:

«Небольшая ложка дегтя. Человек купил машину за более чем полтора миллиона вчера, а сегодня уже приехал на сервисный центр из-за проблем с электроникой».

Подробностей того, с чем именно была связана так скоро возникшая неисправность не уточняется, но, судя по всему, она оказалась серьезной. На месте устранить поломку не удалось и автомобиль был загнан в сервис.

Напомним, в отличие от тех «Веста NG», что продавали в прошлом году, нынешние партии этой модели собраны не на заводе в Ижевске с большинством иностранных комплектующих, а на предприятии в Тольятти. Отсутствие поставок деталей от западных компаний вынудило инженеров «АвтоВАЗа» перейти на компоненты, в том числе от российских производителей.

Двигателей на выбор у обновленного «вазовского» флагмана теперь только два – это 90- сильный и 106-сильный агрегаты. Оба работают в связке исключительно с механической трансмиссией.

Цены на новые Vesta NG (без дилерской накрутки) сейчас начинаются с отметки в 1 миллион 239 тысяч 900 рублей.