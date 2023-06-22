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Электробус Ford мощностью более 1400 л.с. примет участие в горной гонке Пайкс-Пик

Управлять им предстоит французскому пилоту Роману Дюма

Текст: Алиса Шашкова
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В середине прошлого года Ford продемонстрировал электрический фургон с рекордной мощностью 2000 лошадиных сил в рамках своей линейки SuperVan. Прототип был создан для Фестиваля скорости в Гудвуде и дебютировал на этом мероприятии. 

Теперь же компания решила использовать базу этого электробуса для презентации нового проекта, с которым планирует участвовать в восхождении на Пайкс-Пик в конце этого года.

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Подъем в гору включает в себя ровно 156 поворотов, поэтому компания сделала больший упор на аэродинамику и изменила внешний вид микроавтобуса, подогнав его под условия быстрого прохождения поворотов. 

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Машине достались новый задний спойлер, новые зеркала, а также передний сплиттер из углеродного волокна для лучшего распределения воздуха. 

Впрочем, с весом по-прежнему оставались проблемы (масса автомобиля переваливала за 2 тонны). И в итоге Ford пришлось лишить микроавтобус одного электродвигателя или 600 л.с. При этом оставшиеся 1408 «скакунов», как и раньше, будут приводить в движение все четыре колеса. 

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Компания не уточнила, как это повлияло на разгон до 100 км/ч, который раньше занимал 2 секунды, но можно предположить, что он хоть и незначительно, но ухудшился. Помимо прочего этот микроавтобус Ford обзавёлся модернизированной тормозной системой с углеродно-керамическими дисками, а также коваными магниевыми колесами. 

За рулем SuperVan 4.2. во время штурма горы Пайкс-Пикс будет находиться французский гонщик Роман Дюма.

Источник:Caranddriver

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