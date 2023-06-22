На продажу выставили Turbo Interceptor из фильма с Чарли Шином

На площадке «еBay» появилось любопытное объявление о продаже автомобиля компании Dodge, который никогда не выпускался серийно. Вместо этого концепт образца 1984 года использовался в качестве одного из главных действующих лиц голливудской картины с Чарли Шином The Wraith («Дух мщения»).

В киноленте о сверхъестественном машина обладала регенеративными способностями и была способна воскрешать себя каждый раз после того, как уничтожала преступников в огненных авариях.

Разумеется, Turbo Interceptor (он же Dodge M4S) далеко не DeLorean из «Назад в будущее» и даже не Aston Martin Джеймса Бонда, но машине все равно удалось запомниться многим киноманам благодаря своему необычному по тем временам дизайну.

Изначально автомобиль собирались использовать в качестве гоночного прототипа для серии PPG Inycar, но в итоге от идеи было решено отказаться. Вместо этого уникальный Turbo Interceptor стал героем голливудского фильма, где использовался в условиях тщательного контроля (по слухам, машина стоила 1,4 миллиона долларов).

В дополнение к нему киностудия построила четыре копии этой машины, две из которых были уничтожены во время съемок, а остальные сейчас хранятся в частных гаражах.

Выставленный на продажу экземпляр оказался единственным из выпущенных Turbo Interceptor, которому разрешен выезд на общественные дороги. Машина приводится в движение 2,2-литровым 4-цилиндровым двигателем с парой турбонагнетателей Garrett мощностью 440 лошадиных сил, которые позволяют ей разгоняться до скорости в 317 км/ч.

На момент публикации материала автомобиль оценен в сумму 290 тысяч долларов или 24 миллиона 360 тысяч рублей по текущему курсу.