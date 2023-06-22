Дизайн новейшего российского микро-электрокара L-Type частично запатентован: изображения

Компания «Алмаз-Антей» работает над проектом нового городского электромобиля класса L7e. Автомобиль проходит под заводским наименованием L-Type и должен встать на конвейер в 2024 году. Мелкосерийное производство наладят для нужд автопарков сервисов доставки и каршеринга.

Накануне стало известно, что автор этой модели запатентовал дизайн ее задней части кузова. Соответствующий документ появился в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

На изображениях продемонстрирована корма микрокара, полностью состоящая из пластика, которая по своему виду полностью совпадает с задней частью L-Type, показанного ранее на рендерах.

Некоторые технические характеристики новинки уже раскрыты. Без учета массы аккумуляторов вес электрокара составит около 400 кг, а длина – 2,5-метра, что позволит уместить внутри до 2 человек.

Мощность будет равна 15 кВт или 20 лошадиным силам, тогда как максимальная скорость L-Type должна составить около 90 километров в час. Ориентировочный запас хода на одном заряде – 180 км.

Главной «фишкой» новейшей российской разработки станут легкосъемные батареи, которые можно будет заряжать от обычной бытовой розетки.

Предполагалось, что премьера прототипа L-Type состоится 25-26 мая, но в итоге ее перенесли на более познай срок. Новые даты дебюта пока не раскрываются.