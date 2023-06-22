Hyundai выпустит кроссоверную версию бюджетного минивэна Stargazer: первые изображения

Приподнятые малолитражные семиместные автомобили пользуются высоким спросом в странах Юго-Восточной Азии. Список таких моделей на этом рынке сейчас включает в себя Toyota Rush, Suzuki XL7, Honda BR-V и Mitsubishi Expander Cross, но вскоре к этому списку добавится как минимум один автомобиль Hyundai.

Несколько месяцев назад корейский автоконцерн подал заявку на регистрацию товарного наименования Stargazer X, который может оказаться приподнятой версией обычного 7-местного минивэна. Как может выглядеть такой вэн накануне показал независимый дизайнер Эндрю Герреро.

По мнению автомобильного художника Stagrazer X будет отличаться от простого и самого доступного на сегодняшний день минивэна Hyundai увеличенным клиренсом. В случае со стандартной 5-дверкой это 195 мм, но у версии «X» дорожный просвет может оказаться сопоставим с кроссоверными 215-220 миллиметрами.

Кроме того, автомобилю достанется обвес из неокрашенного пластика и колесные диски собственного дизайна.

Напомним, Hyundai Stargazer представили в середине 2022 года. В его основе платформа кроссовера Hyundai Creta, а длина составляет 4460 мм (+145 мм к родственному «паркетнику»). Объем багажника равен 200 литрам, но если сложить третий ряд сидений, то можно увеличить этот показатель до 585 литров.

Бюджетный компактвэн с тремя рядами сидений изначально был адресован для рынков развивающихся стран, а с недавних пор появился и в России. Такие машины начали ввозить к нам по параллельному импорту.