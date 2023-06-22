В Россию начали ввозить самый выносливый седан в мире

С открытием возможности ввозить в Россию автомобили по параллельному импорту отечественный авторынок начал пополняться моделями, которые до него вряд ли бы когда-нибудь добрались. Одной из очередных новинок в этом списке оказался большой седан Toyota, который превосходит с точки зрения уровня долговечности не только легендарную Camry, но и все другие автомобили в своем классе.

Речь идет о 4-дверке Toyota Avalon. Согласно недавнему исследованию, проведенному аналитиками авторитетного издания «iSeeCars», именно «Авалон» является седаном с наибольшим потенциальным сроком службы в мире по состоянию на 2023 год.

По подсчетам журналистов, средняя потенциальная продолжительность работы этой модели составляет 245 тысяч 710 миль или 395 тысяч километров. По этому параметру Avalon опережает как Honda Accord (226.168 миль или 364 тысячи км), так и родственную Toyota Camry (223.249 миль или 360 тысяч км).

Как выяснил Daily-Motor.ru, Россию ввозят седаны 2023 года выпуска как с 2-литровым, так и 2,5-литровым двигателями. Мощность первого составляет 178 лошадиных сил, а второго 209 л.с. Младшему мотору положен вариатор, а более производительному автоматическая трансмиссия.

Разброс цен на эту 4-дверку велик и зависит по большей части от оснащения и жадности импортера. Стоимость Avalon начинается с отметки в 2 миллиона 500 тысяч рублей и доходит до суммы в 5 миллионов 620 тысяч рублей.