В Россию привезли аналог Chevrolet Cruze, который бросит вызов новой «Весте»

Продажи автомобилей Lada Vesta NG начались чуть меньше 2 недель назад, но список их конкурентов пополняется чуть ли не ежемесячно. Очередной моделью, которая готова посоперничать с флагманской моделью «АвтоВАЗа» за покупателей, стал седан Chevrolet Onix.

Выпуск этой 4-дверки, по габаритам схожей с «Вестой», сейчас осуществляется в Узбекистане и Казахстане, откуда такие машины ввозят в РФ «серые» дилеры.

Изначально «Оникс» (у него есть не только версия в кузове седан, но хэтчбек) разрабатывался для латиноамериканской аудитории, но впоследствии такие машины добрались и до Китая, а затем и до других рынков, где популярны бюджетные автомобили.

С точки зрения техники Onix близок к некогда популярному на российском рынке Chevrolet Cruze. Сейчас к нам поступают машины 2023 года выпуска, укомплектованные как 1,2-литровым «атмосферником», так и турбомотором аналогичного объема. Их мощность равна 90 и 132 лошадиным силам соответственно.

Связку первому двигателю составляет только МКПП, тогда как в паре с «наддувным» агрегатом идет 6-диапазонный «автомат».

Что касается цен, то в Узбекистане за Onix просят от 150 миллионов сумов или около 1 миллиона 100 тысяч рублей. Но с учетом доставки машины и маржи импортера его цена в России вырастает почти в два раза – до 2 миллионов рублей.

Это заметно дороже, чем сейчас просят дилеры «АвтоВАЗа» за обновленные Lada Vesta NG (от 1 миллиона 239 тысяч 900 рублей).