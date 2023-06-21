В Россию привезли самый дешевый и высокий минивэн Hyundai 

Премьера бюджетного корейского однообъемника датирована серединой 2022 года, когда его выпуск наладили в Индонезии. Впоследствии минивэн, получивший название Hyundai Stargazer, добрался до Вьетнама и Филиппин, а теперь этот автомобиль появился и в России.

Машину привез «на пробу» один крупный дилер, занимающийся поставками автомобилей по параллельному импорту. Это минивэн с левосторонним расположением рулевой колонки и педалей, произведенный в Индонезии для экспортных рынков.

Его оснащение включает в себя полуторалитровый бензиновый «атмосферник» мощностью 115 лошадиных сил (144 Нм), вариатор и безальтернативный передний привод.

Напомним, Hyundai Stargazer построен на той же платформе, что и азиатский вариант кроссовера Creta. Его длина составляет 4,5-метра, а внутри располагается три ряда сидений.

Благодаря тому, что его донором оказался автомобиль из сегмента SUV, дорожный просвет минивэна составил внушительные для подобного типа машин 195 мм (это больше чем клиренс Staria и даже H1).

В линейке Hyundai машина располагается на ступеньку ниже Staria, а значит является самым доступным минивэном в гамме корейского автопроизводителя. Его цена в Индонезии варьируется в пределах 16-20 тысяч долларов или 1,4 – 1,6 миллиона рублей. Однако в России Stargazer традиционно оценили гораздо дороже.

Дилер, доставивший автомобиль в страну, собирается выручить за него 3,5 миллиона рублей.