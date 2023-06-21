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В Россию привезли самый дешевый и высокий минивэн Hyundai 

Он построен на базе кроссовера Creta

Текст: Алексей Шмидт
hyundai stargazer prime dragon red pearl

Премьера бюджетного корейского однообъемника датирована серединой 2022 года, когда его выпуск наладили в Индонезии. Впоследствии минивэн, получивший название Hyundai Stargazer, добрался до Вьетнама и Филиппин, а теперь этот автомобиль появился и в России.

Машину привез «на пробу» один крупный дилер, занимающийся поставками автомобилей по параллельному импорту. Это минивэн с левосторонним расположением рулевой колонки и педалей, произведенный в Индонезии для экспортных рынков.

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Его оснащение включает в себя полуторалитровый бензиновый «атмосферник» мощностью 115 лошадиных сил (144 Нм), вариатор и безальтернативный передний привод.

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Напомним, Hyundai Stargazer построен на той же платформе, что и азиатский вариант кроссовера Creta. Его длина составляет 4,5-метра, а внутри располагается три ряда сидений.

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Благодаря тому, что его донором оказался автомобиль из сегмента SUV, дорожный просвет минивэна составил внушительные для подобного типа машин 195 мм (это больше чем клиренс Staria и даже H1).

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В линейке Hyundai машина располагается на ступеньку ниже Staria, а значит является самым доступным минивэном в гамме корейского автопроизводителя. Его цена в Индонезии варьируется в пределах 16-20 тысяч долларов или 1,4 – 1,6 миллиона рублей. Однако в России Stargazer традиционно оценили гораздо дороже.

Дилер, доставивший автомобиль в страну, собирается выручить за него 3,5 миллиона рублей. 

Источник:Daily-Motor.Ru

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