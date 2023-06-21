Другой новый Mitsubishi ASX показали в серийной версии

В прошлом году компания Mitsubishi обновила кроссовер ASX. Автомобиль оказался перелицованным вариантом Renault Captur, но продают его сейчас только в Европе, тогда как для жителей Азиатско-Тихоокеанского региона будет положен собственный вариант этого же класса. Как будет выглядеть такой автомобиль показал независимый дизайнер Эндрю Герреро.

В основу компьютерной визуализации лег представленный в конце 2022 года концепт с индексом XFC (на фото ниже).

И хотя официально в Mitsubishi вторым поколением ASX этот проект никогда не называли, все выглядит именно так, ведь машине достанутся аналогичные габариты и точно такой же форм-фактор.

Как видно на рендерных изображениях, новый компакт-кроссовер японской марки внешне будет представлять собой более смягченную версию прототипа XFC. Силуэт и линии окажутся общими, но некоторые визуальные решения будут смотреться более традиционно, нежели в случае с концептом.

Спереди «паркетнику» достанется последняя итерация концепции Dynamic Shield, отличающаяся упрощенной трапециевидной решеткой радиатора, окружённой L-образными фарами с Т-образными дневными ходовыми огнями. Снизу расположится искусственная защитная пластина с воздухозаборниками, а боковины получат выделяющиеся арки и скульптурные линии, придающие машине мускулистый вид.

Сзади будут предусмотрены фонари в форме перевернутых букв «Т», бампер, большая часть которого окажется выкрашена в цвет кузова, и широкий спойлер на крышке багажника.

Технические детали автомобиля пока не раскрываются, но ходят слухи, что под капот второго поколения ASX установят полуторалитровый бензиновый мотор DOHC MIVEC.

Официальная премьера нового кроссовера Mitsubishi состоится в августе этого года на автосалоне в Индонезии.