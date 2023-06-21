Полностью новый Toyota Land Cruiser Prado показали в экстремальной версии GR Sport

Пока компания Toyota готовится к премьере нового поколения внедорожника Prado независимые дизайнеры со всего мира фантазируют не только на тему того, как будет выглядеть такой автомобиль, но и какой будет его спецверсия GR Sport от подразделения Gazoo Racing, активно внедряющаяся на большинство новинок марки.

Автором рендера, демонстрирующего экстерьер экстремального исполнения нового «Прадо», оказался автомобильный художник, работающий на издание «TopGear Phillipines».

Судя по получившемуся изображению, «подогретый» Prado нового поколения получит множество элементов, которые достались недавно представленному кроссоверу Lexus GX. Основные акценты в спецверсии, как и в случае с другими моделями Toyota, будут направлены на слегка иной дизайн решетки радиатора, колесных дисков, бамперов и наличие шильдиков GR Sport на кузове.

Недавние инсайдерские «сливы» говорят о том, что под капот самого экстремального варианта нового Prado могут установить гибридную трансмиссию по типу той, что используется в Toyota Tacoma.

Ее мощность в случае с пикапом составляет 443 лошадиные силы и 790 Нм крутящего момента, но какой окажется отдача в свежем «Прадо» пока неизвестно.

Сейчас можно сказать точно только одно – внедорожник сохранит рамную конструкцию и будет построен на новой модульной платформе TNGA-F, которую разделит с той же Tundra, Land Cruiser 300, а также новыми Lexus LX и Lexus GX.

Официальный дебют нового Prado запланирован на конец 2023 года. В продажу внедорожник поступит в первом квартале 2024-го.