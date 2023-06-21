В Россию привезли китайский аналог Skoda Kodiaq

Автомобили китайских брендов продолжают наполнять российский рынок, причем как официально, так и с помощью параллельного импорта. Очередное пополнение в этом списке – 7-местный кроссовер, который по габаритам является аналогом популярнейшего европейского «паркетника» Skoda Karoq.

Как выяснила редакция Daily-Motor.ru, проанализировав предложения крупнейших сетей так называемых «серых» дилеров, с недавних пор в Россию начали поступать кроссоверы Soueast DX8S.

Компания, занимающаяся их производством, была организована в 1995 году на юго-востоке «Поднебесной» и долгое время выпускала автомобили Mitsubishi для рынка КНР, но впоследствии перешла на сборку собственных моделей, хотя и с компонентами, заимствованными у японского автопроизводителя.

В Китае кроссовер DX8S появился в 2022 году. Его длина составляет 4,7-метра, ширина – 1,9-метра, высота – 1,7-метра, а расстояние между осями равно 2,7-метрам. С точки зрения размеров этот вседорожник очень близок к Skoda Karoq и, как и европейский бестселлер, доступен, в том числе и с 7-местным салоном.

В качестве двигателя для одной из самых новых моделей Soueast выступает 1,5-литровый «наддувный» мотор компании Chery, выдающий 156 лошадиных сил. Связку ему составляет «робот», а привод может быть только передним.

Ценник на машины 2023 года в комплектации Elite, ввозимые в Россию по параллельному импорту, начинаются с отметки в 2 миллиона 150 тысяч рублей.