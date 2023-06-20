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Самый большой кроссовер Kia добрался до первых покупателей

Машины передали оформившим предзаказ клиентам из Южной Кореи

Текст: Алиса Шашкова
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Южнокорейская автомобильная марка Kia объявила о том, что доставила первым клиентам новый электрический кроссовер EV9. Ключи от самого большого кроссовера этой компании (его длина превышает отметку в 5 метров) получили покупатели из Южной Кореи. 

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Электрический вседорожник будет доступен не только у себя на родине, но и в Европе, куда он, как ожидается, прибудет до конца этого года (ориентировочно осенью). 

В Корее EV9 сейчас предложен в двух комплектациях — Air и Earth. Первая включает в себя такие функции как: помощь при вождении по шоссе, удержание автомобиля в пределах полосы движения, широкий панорамный дисплей и двойное акустическое стекло для первого и второго рядов. 

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Комплектация Earth предлагает более изысканный интерьер, в который входят более удобные сиденья в первом ряду, двухцветная подсветка салона и 12-дюймовый интерактивный проекционный дисплей. 

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Кроме того, в Корее у Kia EV9 имеется сразу две конфигурации сидений второго ряда: три откидывающихся сиденья с массажем или два поворотных кресла второго ряда.

В третьем квартале Kia в Корее должна дебютировать спецверсия EV9 GT-Line, а в начале 2025 года у компании появится обновленная версия EV9 GT.

Источник:Kia

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