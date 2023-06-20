Простоявшему 12 лет в гараже купе вернули прежний внешний вид простой, но тщательной мойкой

Один из самых популярных жанров за рубежом, который очень любят местные автомобилисты, заключается в демонстрации брошенных на долгое время машин, в последствии восстановленных до былого состояния. Благо современные методы детейлинга позволяют это сделать без особых сложностей.

В Сети появился видеоролик, в котором специалисты компании «WD Detailing» возвращают прежний внешний облик полноприводному купе Eagle Talon TSi.

Автомобиль простоял в гараже 12 лет, и на момент обнаружения находился в удручающем состоянии. Под капотом не было двигателя, несколько внешних панелей отсутствовали, а краска оказалась погребена под толстым слоем грязи и мусора.

Внутри машина выглядела ничуть не лучше. За долгие годы простоя в гараже салон машины покрылся пылью и плесенью.

Работа над купе началась с очистки его колесных дисков, которые пришлось замачивать специальными растворами, а затем мыть под давлением. Что касается кузова, то в процессе его ополаскивания удалось удалить значительную часть накопившейся грязи.

Особое внимание было уделено лючку бензобака, который подвергся тщательной чистке, чтобы впоследствии не испортить всю работу мастеров, если грязь из него со временем выберется наружу.

Затем машина прошла процедуру мойки с пеной и протирку губками, полную очистку салона специальными средствами и паром, а завершила процесс однофазная полировка глиняной подушкой на силовом буфере. Такое решение было принято из-за плохого состояния краски, которая сильно пострадала из-за неправильного хранения машины.

К сожалению, передние крылья спасти не удалось, как собственно, и выезжающие из капота фары. Прозрачное покрытие в последних давно отслоилось.

В перспективе под капот машины должен вернуться оригинальный двигатель, а сам автомобиль отправиться на продажу.