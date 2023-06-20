За 4 года существования возрожденной модели Gladiator множество ателье представили несметное количество безумных модификаций этого внедорожника, но тюнеры из Esteem Custom решили переплюнуть их всех. Мастера из Флориды (США) представили проект под названием Gladiator 6×6, который своим видом внушает уверенность, что готов к апокалипсису.

От обычного внедорожника Jeep машина отличается наличием дополнительной светотехники, интегрированной в новую решетку радиатора, а также блоками над лобовым стеклом и в задней части кузова.

Кроме того, трёхосный внедорожник обладает полностью иными бамперами, подножками для удобной посадки и новым регулируемым шасси. Дополняют картину 24-дюймовые колесные диски Forgiato в 2-цветном сочетании, обутые во внедорожные покрышки диаметров 44 дюйма.

Для того, чтобы сделать Gladiator трехосным, американские тюнеры были вынуждены расширить его корму. В грузовом отсеке они разместили стойку с различными типами буксировочного оборудования, а также предусмотрели палатку, которая в случае необходимости может разместиться на крыше.

Подробностей о том, что находится под капотом этого сумасшедшего вездехода, нет, но в соцсетях авторы проекта упоминали наличие у Gladiator 6×6 новой турбины, приводного вала и выхлопа от компании Magnaflow.

Какой окажется дальнейшая судьба этого 6-колесного внедорожника остается только догадываться. Не исключено, что его выставят на продажу. И вероятность того, что он окажется недорогим, крайне мала. Обычно такие проекты уходят с молотка дороже 200 тысяч долларов или около 17 миллионов рублей.