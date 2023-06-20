В Россию начали ввозить очень большой рамный внедорожник Jeep 

В начале 2023 года стало известно о том, что концерн Stellantis (владеет Jeep) запатентовал в России дизайн большого внедорожника Wagoneer, но официальных поставок после этого так и не последовало. В итоге решить этот вопрос удалось параллельным импортерам, наладившим поставки таких машин на российский рынок без участия самого Jeep.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, несколько крупных дилеров, занимающихся ввозом автомобилей в РФ по «серым» схемам, начали продавать у нас Jeep Wagoneer.

Это машины в самой дорогой комплектации с «топовым» 6,4-литровым мотором мощностью 477 лошадиных сил. В качестве трансмиссии в них используется 8-диапазонный «автомат». Привод – полный.

Длина внедорожника, шасси которого по основным узлам унифицировано с пикапом RAM 1500, составляет 5435 мм, ширина – 2123 мм, высота – 1920 мм. А расстояние между осями равно 3124 мм.

Что интересно, флагманская модель позиционируется как обособленная от остальных, а значит на ее кузове и в салоне нет ни одного упоминания о марке Jeep.

Сам продавец отмечает, что ввезенный в Россию Wagoneer поступил на наш рынок по параллельному импорту, а значит на него не распространяется официальная гарантия от автопроизводителя.

Что касается цены таких машин, то стоят они 15 миллионов 900 тысяч рублей. В США, откуда эти внедорожники поступают на российский рынок, их стоимость начинается от 60 тысяч долларов или чуть дороже 5 миллионов рублей по текущему курсу.