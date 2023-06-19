В Россию привезли крошечный, но очень необычный и дорогой электромобиль

Российский рынок продолжает пополняться техникой, которая в былые времена вряд ли бы на нем появилась. Очередное пополнение произошло в сегменте электромобилей, но совсем не простое. Речь идет о небольшом электрокаре со странным дизайном и очень высокой ценой.

Создателем машины, получившей название KiWi EV, является совместное предприятие концернов SAIC и General Motors в Китае. Автомобиль представили в 2017 году, а теперь его можно купить и в России.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, по крайней мере один Baojun KiWi EV сейчас предложен автосалоном, занимающимся ввозом к нам из Китая машин по параллельному импорту. Это электрокар 2022 года выпуска.

Из-за своих компактных размеров (длина хэтчбека равна 2900 мм) автомобиль называют «поднебесным» аналогом Smart. Электрический ситикар комплектуется одним электромотором, установленным на задней оси. Его мощность варьируется от 54 до 68 лошадиных сил, а в качестве тяговой батареи используется аккумулятор емкостью 52 кВт/ч.

Согласно заявленным характеристикам, на одном заряде Baojun KiWi EV способен преодолеть до 305 километров.

Список оснащения этой модели включает в себя: цифровую комбинацию приборов, состыкованную с дисплеем мультимедийной системы, мультируль, камеру заднего вида, круиз-контроль и задний датчик парковки.

Несмотря на то, что в Китае машина позиционируется как бюджетная (цены на нее стартуют от 77 тысяч 800 юаней или 913 тысяч рублей), в России ввезенный из КНР экземпляр этого маленького хэтчбека с необычным дизайном стоит в три раза дороже. Дилер из Амурской области намерен выручить за него ни много ни мало 2 миллиона 700 тысяч рублей.