Рестайлинговый Kia Sorento может выглядеть так: новые изображения

Дебют среднеразмерного кроссовера Kia Sorento датирован далеким 2002 годом. Машина получила имя, которое позаимствовали у итальянского города-курорта Сорренто. С тех пор этот «паркетник» успел несколько раз перейти в новое поколение и зарекомендовать себя как одна из самых популярных моделей в линейке «Киа».

Актуальная генерация Sorento была представлена в 2020 году, а это значит, что плановое обновление кроссовера уже не за горами.

Независимые дизайнеры из издания «NYMammoth», взяв за основу шпионские фотографии прототипов реформенных «Соренто», показали как может выглядеть рестайлинговый «паркетник». Причем сразу в нескольких цветовых вариантах: черном, синем, хаки и бордовом.

Судя по выложенным изображениям, демонстрирующим машину спереди в три четверти, обновление должно кардинально изменить внешний облик фронтальной части кузова кроссовера.

Автомобильные художники уверены, что обновленный Sorento получит иную радиаторную решетку, которая сменит рисунок и станет крупнее, полностью другие фары, выполненные в форме бумерангов, а также более сложный бампер с серебристыми накладками.

Все выглядит так, будто боковины не изменятся. Исключением может стать лишь появление слегка других глянцевых пластиковых накладок в нижней части дверей.

Что касается кормы, то ее независимые дизайнеры не показали, как собственно и салон автомобиля.

О переменах в технической части пока ничего неизвестно, но есть большая вероятность, что Sorento сохранит актуальную моторную гамму.

Официальный дебют реформенного среднеразмерного кроссовера Kia запланирован на вторую половину 2023 года.