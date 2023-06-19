Haval разрабатывает китайский аналог Land Rover Defender (фото)

Компания Haval, входящая в состав концерна Great Wall, продолжает расширять собственную линейку моделей. К не так давно представленному в том числе и в России кроссоверу Dargo вскоре присоединится еще один автомобиль схожего формата, который уже нарекли «китайским Land Rover Defender».

Фотографии новинки «Хавейл» обнаружили в базе «поднебесного» минпрома. В документах автомобиль именуется как Xianglong и, судя по его дизайну, машине предстоит отвлечь местных покупателей от некоторых более известных SUV, разработанных западными брендами.

Судя по выложенным в Сеть снимкам, Haval Xianglong получит брутальный внешний облик, частично пересекающийся с тем же Dargo. Машине достанется большая радиаторная решетка с горизонтальными пластинами, круглые фары с квадратной черной окантовкой, а также выкрашенные в цвет кузова пластины на переднем и заднем бамперах.

На крышке багажника расположится полноразмерное запасное колесо и четыре квадратных фонаря, которые по своему виду явно были вдохновлены британским Land Rover Defender.

Длина автомобиля составит 4800 мм, ширина – 1916 мм, высота – 1822 мм, а колесная база будет равна 2738 мм.

Техническая информация уже известна. Под капот Xianglong установят гибридную силовую установку на базе полуторалитрового бензинового ДВС. Связку этому агрегату составит электромотор на 70 кВт (94 лошадиные силы) спереди и 150-киловаттный (201 л.с.) сзади.

Подробностей о тяговой батарее пока нет, но есть основания полагать, что это будет литий-железо-фосфатная батарея, которая позволит кроссоверу проезжать на одном заряде до 105 км.

Официальная премьера китайского аналога Land Rover Defender должна состояться уже в этом году.