Редкий бронированный Mercedes S600L (W140) продают за 10 миллионов рублей

На сегодняшний день купить Mercedes-Benz S-Class в кузове W140 можно по цене от 300 до 1 миллиона рублей, но недавно выставленный на продажу в Московской области автомобиль стоит на фоне всех них особняком и оценен во много раз дороже.

Согласно описанию к объявлению, речь идет не о простом S600L, а о его бронированной версии B6.

Продавец утверждает, что автомобиль является заказным и был выпущен в 2000-м году (в последний производственный год для W140 B6), тогда как стандартные «сто сороковые» прекратили собирать еще в 1998 году.

За 23 года эксплуатации машина успела проехать 77 тысяч километров и, если верить словам автора объявления, находится в идеальном состоянии:

«Каждое стекло машины стоит от 200 тысяч до 1 миллиона рублей. Замена произведена в 2022 году. Не битый. Новые оригинальные колеса. Все функции исправны. Произведено комплексное обслуживание двигателя и ходовой части».

Приводит в движение броневик 6-литровый бензиновый двигатель мощностью 394 лошадиные силы, агрегатированный автоматической трансмиссией.

В качестве потенциального покупателя для своего автомобиля продавец видит коллекционера, знающего толк в легендарных машинах. Вместе с ним он готов отдать и его регистрационные знаки.