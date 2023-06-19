В Россию привезли эксклюзивный суперкар Ferrari 

В продаже в России появился флагманский суперкар итальянской марки Ferrari – SF90 Stradale. Редкая машина, выставленная на продажу в Санкт-Петербурге, оценена ее владельцем в 45 миллионов рублей.

Согласно описанию к объявлению, обнаруженному редакцией Daily-Motor.Ru, конкретно этот экземпляр сошел с конвейера завода в Маранелло в 2021 году и с тех пор успел накатать всего 4 тысячи 444 км. Машина оснащена твин-турбированным 4-литровым V8, работающим в паре сразу с тремя электромоторами.

Благодаря этой связке SF90 Stradale является самой мощной моделью в актуальной линейке Ferrari, выдавая 1000 лошадиных сил.

С места до первой «сотни» такой суперкар разгоняется всего за 2,5-секунды, а скорости в 200 км/ч достигает за 7,8-секунды. Максимальная скорость автомобиля ограничена электроникой на отметке в 340 километров в час. Вот что пишет об автомобиле сам продавец:

«Вы получаете последнюю актуальную на сегодняшний день модель с умопомрачительными скоростными характеристиками, низким в сравнении с конкурентами расходом и незабываемой футуристичной внешностью!».

Сейчас это чуть ли не единственный SF90 Stradale, который физически находится в России и выставлен на продажу. Все остальные объявления, касающиеся этой редкой модели Ferrari, предлагают только выкуп и доставку машины из-за границы.