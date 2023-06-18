В Китае создали копию нового Defender: Land Rover вряд ли будет в восторге

Автомобильная марка BAIC готовится к дебюту своего новейшего кроссовера в линейке. Фотографии машины были обнародованы китайским министерством промышленности и торговли.

Новинка китайской компании получила название Stone 01, и если внешне она кажется вам знакомой, это вовсе не ошибка. Внедорожник очень близок с точки зрения дизайна к британскому Land Rover Defender и даже обладает аналогичными размерами.

Длина кроссовера составляет от 5005 мм до 5290 мм в зависимости от версии, ширина — 1870 мм, а высота — 1980 мм.

Колесная база достигает отметки в 3001 мм. Таким образом, новинка BAIC совсем немного крупнее, чем оригинальный Defender, но пропорции автомобилей и общий дизайн выглядят крайне близкими друг к другу.

Единственные отличия, которые можно обнаружить во внешнем виде машин, кроются в дизайнах их фар, решетке радиатора и фонарей.

В остальном же BAIC умело повторяет многие элементы экстерьера Defender, а его профиль и вовсе заставляет засомневаться, что это китайский кроссовер, а не британский внедорожник.

Приводить в движение Stone 01 будет полуторалитровый бензиновый мотор, ассистировать которому предстоит сразу двух электрическим двигателям, приводящим в движения колеса.

Таким образом 152-сильный ДВС будет служить в системе этой модели BAIC только в качестве генератора, питая 204-сильный электромотор на передней оси и 268-сильный сзади.

Насколько лояльно к такому проекту из КНР отнесется Land Rover остается только догадываться.

Сроки выхода этой модели в продажу пока не раскрываются, но учитывая партнерство BAIC с заводом «Автотор» в Калининграде не исключено, что в ближайшие годы производство Stone 01 будет вестись не только в Китае, но и в России.