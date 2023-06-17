Назад в советское детство: педальный «Москвич» 1 серии продают по цене настоящего автомобиля 

В свое время о такой игрушке мечтали не только все советские дети, но и даже взрослые. Речь идет о педальном «Москвиче», который, как и подобает автомобилю с этим названием, выпускался на настоящем автозаводе МЗМА/АЗЛК. Одну из таких машинок недавно выставили на продажу по цене настоящего авто.

Прототипом АДПМ первой серии (АДПМ – Автомобиль детский педальный «Москвич») был зарубежный автомобиль «Giordani». Впрочем, внешне итальянец напоминал совсем не местные европейские автомобили, а скорее американский Studebaker Starlight образца 1951 года.

Машина получила одноместный кузов-кабриолет без дверей в привычном для «Москвичей» виде с задним приводом и неразрезным мостом.

По словам продавца, конкретно этот педальный «Москвич» 1970 года выпуска был обнаружен им в 2022 году в Алматы (Казахстан).

С тех пор игрушечная машина пережила тщательную реставрацию руками самых известных знатоков и мастеров таких автомобилей в России. В описании к объявлению говорится следующее:

«Вес – 13 кг. Легко устанавливается на верхний багажник легкового авто. Штатно горят фары, гудит сигнал».

Сейчас педальный «Москвич» выставлен на подиуме музея Ретроклуба в Калининграде, но находится в продаже. Владелец собирается выручить за него 199 тысяч рублей.