В Россию привезли самый надежный компактный кроссовер в 2023 году

Старший брат кроссовера Encore, получивший индекс GX, был представлен в 2019 году. Сейчас выпуском занимается совместное предприятие SAIC и GM в Китае, а также завод в Южной Корее. Но продается такой «паркетник» не только в «Поднебесной», а еще и в США. Что интересно, с недавних пор автомобиль стал доступен и для российских покупателей.

Редакция Daily-Motor.Ru провела регулярный мониторинг предложений на российском рынке, обнаружив как минимум несколько объявлений о продаже Buick Encore GX. Это машины 2022 года выпуска с минимальными пробегами (около 5 тысяч км), ввезенные из США по параллельному импорту.

Длина таких автомобилей равна 4463 мм, ширина – 1813 мм, высота – 1653 мм, а размер колесной базы составляет 2640 мм.

Уникальная особенность Encore GX заключается в том, что американские издания называют эту модель самым надежным компактным кроссовером в стране. Агентство J.D.Power оценило его беспроблемность в 90 баллов из 100, тогда как Consumer Reports присвоил ему за этот показатель 8 баллов из 10 возможных.

Обе оценки являются лучшими в классе.

Помимо общей надежности Encore GX хвалят за просторный салон, а также производительный силовой агрегат и экономичность.

В Россию привезли кроссоверы в «топовом» варианте, оснащенные 1,3-литровым турбомотором мощностью 165 лошадиных сил, связку которому составляет автоматическая трансмиссия и система полного привода.

Цены на них стартуют с отметки 1 миллион 900 тысяч и доходят до 2 миллионов 200 тысяч рублей.