Дилеры Nissan установили в отозванные Pathfinder дефектные сиденья

В апреле этого года стало известно, что Nissan инициировала отзывную кампанию в отношении модели Pathfinder, в которых сиденья могли отсоединиться в случае аварии. Спустя несколько месяцев владельцы таких машин вновь получили оповещение от компании о необходимости пройти повторную проверку, поскольку некоторые дилеры допустили ошибку.

Проблема затрагивала машины с электроприводом подушки кресла, которая в некоторых автомобилях была не полностью закреплена на раме.

В результате сварные швы могут отсоединиться от кронштейна внутренней конструкции сиденья, что чревато травмами.

После того, как все отозванные машины были отремонтированы (их было 12 тысяч 400 штук), автопроизводитель провел проверку всех запасных деталей и установил, что в 78 случаях дилеры установили на место дефектных кресел точно такие же сиденья, имеющие проблемы.

Все владельцы потенциально неисправных полноразмерных кроссоверов Nissan будут оповещены о необходимости вновь пригнать свой автомобиль в ближайший дилерский центр, где специалисты сервиса произведут замену дефектных сидений на кресла из проверенной партии.