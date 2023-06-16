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Дилеры Nissan установили в отозванные Pathfinder дефектные сиденья

Некоторым владельцам таких кроссоверов придется вновь отдавать свой автомобиль на внеплановый ремонт

Текст: Ростислав Архипов
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В апреле этого года стало известно, что Nissan инициировала отзывную кампанию в отношении модели Pathfinder, в которых сиденья могли отсоединиться в случае аварии. Спустя несколько месяцев владельцы таких машин вновь получили оповещение от компании о необходимости пройти повторную проверку, поскольку некоторые дилеры допустили ошибку. 

Проблема затрагивала машины с электроприводом подушки кресла, которая в некоторых автомобилях была не полностью закреплена на раме.

В результате сварные швы могут отсоединиться от кронштейна внутренней конструкции сиденья, что чревато травмами. 

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После того, как все отозванные машины были отремонтированы (их было 12 тысяч 400 штук), автопроизводитель провел проверку всех запасных деталей и установил, что в 78 случаях дилеры установили на место дефектных кресел точно такие же сиденья, имеющие проблемы.

Все владельцы потенциально неисправных полноразмерных кроссоверов Nissan будут оповещены о необходимости вновь пригнать свой автомобиль в ближайший дилерский центр, где специалисты сервиса произведут замену дефектных сидений на кресла из проверенной партии. 

Источник:Carscoops

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