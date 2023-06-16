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Самый дешевый электромобиль Tesla: первое изображение

Текст: Алексей Шмидт
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Конкуренция в сегменте электромобилей продолжает расти, причем большинство компаний делает ставку на категорию бюджетных электрокаров, которые должны обеспечить им значительный прирост продаж. Близка эта идея и одному из самых крупных производителей «электричек» – концерну Tesla.

До 2025 года в линейке этой марки должен дебютировать компактный батарейный автомобиль, который собираются назвать Model 2. Как он может выглядеть накануне показали испанские независимые дизайнеры.

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Судя по опубликованному рендеру (заглавное фото и изображение ниже), самый дешевый электрокар «Тесла» получит дизайн близкий к кроссоверному. Машине достанется увеличенный дорожный просвет, который окажется выше, чем у Model 3 и Model S, а также покатая линия крыши, добавляющая автомобилю спортивности.

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Технические характеристики новинки пока держатся в секрете, но ходят слухи, что благодаря батарее на 53 кВт/ч Model 2 сможет проезжать на одном заряде до 400 километров.

В случае, если электрокару достанется тяговый аккумулятор от более мощной Model 3, то можно будет рассчитывать на дальность хода более 500 км. 

Официальный дебют новой модели компании Tesla запланирован на середину 2024 года. 

Фото:Motor.es

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