В России появился новейший роскошный рамный внедорожник из Китая

Премьера этого брутального рамного вездехода, разработанного компанией BYD, состоялась всего месяц назад, однако параллельные импортеры уже готовы ввезти его в Россию из Китая. Как минимум одно предложение дилера, специализирующегося на поставках машин в РФ из «Поднебесной» через Владивосток обнаружила редакция Daily-Motor.Ru.

Речь идет о модели BYD Yangwang U8. Гибридный рамный вездеход обладает рядом интересных «фишек», которых нет ни у одной модели в его сегменте.

Первая – так называемый «танковый разворот», а вторая – «режим амфибии». Благодаря последней функции машина способна преодолевать небольшие водоемы без риска получить гидроудар или испортить основные узлы и агрегаты.

Длина машины равна 5319 мм, ширина – 2050 мм, высота – 1930 мм, а колесная база модели составляет 3050 мм. Внутри может разместиться от 5 до 7 человек.

Приводит в движение Yangwang U8 гибридная система на базе 2-литрового бензинового «наддувного» ДВС, работающего в паре с четырьмя электрическими моторами по 300 «сил» каждый.

Суммарная отдача такой связки достигает невероятной отметки в 1197 лошадиных сил, что позволяет машине разгоняться с места до 100 км/ч быстрее 3 секунд.

На полностью заряженной батареи машина способна проехать до 180 километров (по циклу CLTC). Привод – безальтернативный полный.

Но если в Китае за BYD Yangwang U8 просят от 1 миллиона 100 тысяч юаней около 13 миллионов рублей, то в России продавец, готовый привезти этот новейший вездеход под заказ оценил ее в 17 миллионов 300 тысяч рублей.