Жениха на BMW M4, опаздывающего на собственную свадьбу, пришлось останавливать полицейскими шипами

Оправдания за превышение скорости – это то, что полицейские слышат каждый день, и, наверное, каждый из них может без труда составить собственную коллекцию нелепых и фальшивых водительских объяснений.

Впрочем, несколько дней назад патрульным Уилтшира (Великобритания) довелось столкнуться с очень интересным вариантом, который, к тому же, оказался чистейшей правдой.

Молодой человек на BMW M4, оснащенном 3-литровым мотором мощностью 431 л.с., проехал мимо поста дорожной полиции на скорости в 121 милю в час (193 км/ч), после чего завязалась погоня.

Водитель на отрез отказывался останавливаться и стражам прядка пришлось прибегнуть к серьезным мерам вплоть до прокола шин нарушителя лентой из шипов.

Маневр оказался удачным, поскольку после этого «бмвист» был вынужден съехать на обочину и остановиться. В рапорте полиция раскрыла объяснение, которое дал нарушитель после того, как был пойман.

По их словам молодой человек заявил, что не мог ехать медленнее или остановиться, поскольку опаздывал на собственную свадьбу.

Удалось ли в итоге жениху успеть на церемонию – не уточняется. Но если да, то уж точно не на своем автомобиле, ведь тот был лишен номеров на месте и эвакуирован. В перспективе водителю BMW M4, нарушившему скоростной режим, будет необходимо предстать перед судом, который назначит ему штраф.

В отделении полиции, составлявшем рапорт, этот инцидент вызвал волну шуток, ведь, как правило, на свадьбы опаздывают отнюдь не женихи, а невесты.