Премьера этого автомобиля состоялась еще в 2018 году на автосалоне в Лос-Анджелесе, но до конвейера он добрался только тремя годами спустя. Автором проекта выступил американский стартап Rivian, который назвал свою первую модель в истории RT1. С недавних пор эта машина доступна и для покупателей в России. Электрические пикапы ввозят к нам по параллельному импорту.

Редакция Daily-Motor.Ru обнаружила как минимум одно предложение Rivian RT1 на российском рынке. Это автомобиль с перегонным пробегом около 452 километров ввезенный из США компанией, специализирующейся на параллельном импорте из Северной Америки.

Длина электрического пикапа составляет 5475 мм, ширина – 2015 мм, высота – 1815 мм, а размер его колесной базы равен 3450 мм. Машина способна взять на борт до пяти человек и до 800 кг груза.

До России доехала «топовая» версия RT1 с четырьмя электромоторами (по одному на каждое колесо). Отдача каждого двигателя по отдельности составляет 200 л.с., а суммарно вся эта связка выдает 765 л.с. и 1120 Нм крутящего момента.

С места до первой «сотни» пикап разгоняется за 3 секунды, а его максимальная скорость равна 201 километру в час. На полностью заряженной батарее Rivian RT1 способен преодолеть до 650 километров.

За автомобиль, находящийся сейчас в Москве, импортер планирует выручить 15 миллионов 490 тысяч рублей, а также отмечает, что по предзаказу может привезти и другие варианты этой модели.