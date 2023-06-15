Выяснилось, как будет называться новая недорогая Lada, которая сменит Granta

Несмотря на выход из состава концерна Renault компания «АвтоВАЗ» продолжает работы над перспективным проектом Lada B-класса. Автомобиль, который должен оказаться новым недорогим семейством отечественного бренда, готовят на полностью новой платформе, созданной французской стороной.

Предполагалось, что новинку в бюджетном сегменте назовут Granta-2, однако эта информация не подтвердилась и для автомобиля выбрали совершенно новое имя.

В рамках Петербургского международного экономического форума глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов раскрыл наименование, которое планируется использовать для нового семейства недорогих автомобилей Lada. Им оказалось слово Iskra.

Соответствующее торговое наименование российский автогигант зарегистрировал еще в 2020 году. Примерно тогда же стало известно о том, что в Тольятти работают над перспективным проектом новой современной Lada, которая расположится на ступеньку ниже флагмана марки Vesta.

В основу Lada Iskra должна лечь французская модульная платформа CMF-B-LS, которую инженеры «АвтоВАЗа» с прошлого года пытаются сделать максимально «российской», адаптируя ее под отечественных поставщиков деталей.

Подробностей о том, какими двигателями будет комплектоваться новое семейство Lada, пока нет. Зато известно, когда автомобиль поступит в продажу. Руководитель «АвтоВАЗа» Максим Соколов в качестве сроков запуска проекта, который должен прийти на смену нынешнему бюджетнику Granta, указал на 2025 год.