Bugatti Veyron всего за 16 миллионов рублей? Такое возможно

На протяжении многих лет мир видел множество вариантов реплик знаменитого гиперкара Bugatti Veyron, но большинство из них не могло даже приблизиться к оригиналу. Впрочем, как минимум одна удачная копия этой модели все же существует. Совсем недавно ее выставили на «eBay».

Продавец готов расстаться со своим автомобилем за 149 тысяч 990 фунтов стерлингов или около 16 миллионов рублей по текущему курсу.

Реплика Veyron появилась на свет в 2021 году и изготовлена вручную. Приводит в движение машину 4,2-литровый бензиновый V8 с двойным «наддувом» производства Audi. Помимо двигателя копия гиперкара Bugatti использует в своей конструкции и другие детали этого немецкого бренда, включая подвеску, тормоза и трансмиссию.

Визуально пропорции реплики аналогичны оригинальной модели, однако если хорошо приглядеться, то можно заметить, что у машины отсутствуют дверные ручки, а радиаторная решетка отличается от настоящего Veyron.

Что касается интерьера машины, то он, судя по фотографиям, явно не входил в список приоритетов для ее владельца. Поэтому сходство с французской моделью хоть и есть, но мягко говоря минимальное.

Внутри установили спортивные кресла производства Recaro, селектор трансмиссии от Audi, а также рулевое колесо, изготовленное на заказ и щеголяющее большим шильдиком Bugatti.